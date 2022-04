Eccellenza, l'Acicatena cede nel recupero sul campo del Città di Taormina

L'Acicatena si è arresa, in pieno recupero, in casa del Città di Taormina per 2-1, dopo aver fornito una buona prestazione. Subito un’occasione per gli ospiti, ma Costa spreca calciando alto sull’invito di Domenico Trovato. Altra buona occasione poi per Barbagallo, tiro di poco a lato, e sul fronte opposto sono imprecisi anche i tentativi di Ginagò e Biondo. Al 23’ è splendido il gesto atletico ancora di Biondo, la cui botta al volo è fermata solo dalla traversa. Ancora l’ex Igea alla mezz’ora prova lo spunto personale, ma conclude oltre la traversa.

Tanti errori di misura in avvio di ripresa e pochissime azioni pericolose. Al 19’ Quintoni pesca il taglio di Abate, destro di prima intenzione e splendida rete. Immediata è la reazione dell’Acicatena, che pareggia con l’inzuccata di Nicotra su torre di Semprevivo. Al 30’ ci prova De Marco da fuori, destro che sfiora l’incrocio e bisogna attendere il finale per annotare la girata aerea fuori di un soffio di Abate e il gol vittoria di Trovato, che insacca di testa il cross di Biondo proprio al 49’.

Città di Taormina-Acicatena 2-1

Marcatori: 19’ st Abate; 21’ st Nicotra; 49’ st Trovato.

Città di Taormina: Sanneh, Nicolosi (26’ st Urso), Ginagò (46’ st Peditto), Strano (26’ st Viscuso), M. Trovato, Tonzuso (3’ st Pantano), Emanuele, Quintoni, Abate, Biondo, De Marco (35’ st Augliera). A disp.: Giuffrida, Caltabiano, Vitale, Di Natale. All. Giuseppe Furnari.

Acicatena: Castrianni, Pulvirenti, Rosalia, Zumbo, Nicotra, Semprevivo, Calì, Tomarchio, Costa (36’ st Bottino), Barbagallo (35’ st Spataro), D. Trovato (26’ st Messina). A disp.: Giannetto. All. Vittorio Jemma.

Arbitro: Armenia di Ragusa (Di Martino di Ragusa e Debole di Catania).