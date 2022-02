Eccellenza, troppo forte il Città di Taormina per i ragazzi dell’Atletico Catania

Pratica sbrigata senza particolari patemi dal Città di Taormina, che ha superato l’Atletico Catania per 8-0. Nel primo quarto d’ora si registrano un tentativo “involontario” di Ancione, che stava per ingannare Gangi grazie a un falso rimbalzo; una bella parata dello stesso portiere su Biondo e una conclusione a lato di Abate. Al 16’ lo stesso 9 di casa serve l’assist a Charlie Famà per l’1-0 realizzato con un bel tocco morbido. Atletico Catania che prova a farsi vedere con Napoli, che sfrutta un’incomprensione tra Sanneh e Trovato, ma non riesce a calciare con la porta vuota. Nell’ultimo quarto d’ora della frazione il Città di Taormina cala il poker: segnano Biondo su assist di Petrullo, Famà con una botta dalla distanza e Abate di testa su assist dello stesso capitano.

Città di Taormina che va in gol ancora, nella ripresa, con Biondo al 54’ e con Abate al 63’ dopo l’iniziativa a destra di Caltabiano servito da un bel lancio di Quintoni. Furnari manda in campo anche il 2004 Viscuso e l’ultimo innesto De Marco. Proprio Viscuso al 66’ serve l’assist a Pantano per il 7-0 e al 79’ Abate completa il tabellino sul servizio di Quintoni.

Città di Taormina-Atletico Catania 8-0

Marcatori: 16’ e 38’ Famà; 28’ e 9’ st Biondo; 43’, 18’ st e 34’ st Abate; 21’ st Pantano

Città di Taormina: Sanneh, Nicolosi (35’ st De Marco), Ginagò (1’ st Caltabiano), Tonzuso, Trovato (1’ st Lo Re), Pantano, Biondo, Petrullo (9’ st Viscuso), Abate, Ancione, Famà (1’ st Quintoni). A disp. Giuffrida, D’Angelo, S. Strano, Augliera. All. Giuseppe Furnari.

Atletico Catania: Gangi, Spanò (16’ st Sferlazzo), Cantarella, Ferrari (1’ st Ruscica), Zuccarà, Blanco (1’ st Passini), Spampinato, Caldarera, Sciuto (30’ st Papale), Napoli (21’ st Prato), Platania. A disposizione: Manola, Somma. All. Stefano Nastasi.

Arbitro: Pecora di Messina (Spanò e Quartaronello di Messina).