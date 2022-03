Eccellenza, il Viagrande si toglie la soddisfazione di battere il Città di Taormina

Vittoria per 1-0 di prestigio del Viagrande sul campo del Città di Taormina. Prima conclusione al 3’ di Trovato, ma Pappalardo blocca senza problemi. Stesso esito al 16’ sul fronte opposto, con 16’ D’Amico che chiama Giuffrida alla parata. Città di Taormina pericoloso al 27’: Famà perde l’attimo per concludere al volo sul lancio di Petrullo, ma poi riesce a servire a Abate, il cui colpo di testa si perde alto.

Episodio da moviola all’8’ della ripresa. L’arbitro non concede il vantaggio ai padroni di per sanzionare un fallo di Boccaccio su Petrullo, poi annulla, su segnalazione dell’assistente Spanò, il gol di Viscuso che aveva corretto in rete la parata di Pappalardo su Famà. Al 20’ Strano calcia da fuori su sponda di Abate, destro deviato in corner. Sei minuti dopo, Pappalardo si erge a protagonista con una super doppia parata su Famà, servito da Quintoni, e Abate, che da due passi aveva girato a botta sicura l’invito di Nicolosi. Quando mancano tre minuti al 90’ arriva la rete ospite con il cross di Rosario Patanè che trova tutto solo sul secondo palo Talotta, pronto a insaccare la sfera di testa. Nel finale, Strano protesta per un contatto in area con Borzì, mentre sul fronte opposto Palma spreca tutto a tu per tu con Giuffrida. Ultime preghiere del Città di Taormina affidate ad Augliera che, in pieno recupero, colpisce il palo.

Città di Taormina-Città di Viagrande 0-1

Marcatori: 42' st Talotta

Città di Taormina: Giuffrida, Nicolosi (29' st Caltabiano), Ginagò, Viscuso (33' st Augliera), Trovato, Tonzuso, Petrullo (12' st Emanuele), Quintoni, Abate, Strano, Famà. A disp.: Sanneh, Pantano, Peditto, Bonasera, Carta, Di Natale. All. Giuseppe Furnari.

Viagrande: Pappalardo, Villani (8' st Borzì), Talotta, Maccarrone, D'Arrigo, R. Patanè, Santitto, Di Bella (37' st Minacapelli), Aleo (4' st Santangelo), Boccaccio (32' st Montemagno), D'Amico (41' st Palma). A disp.: Nicotra, Raciti, S. Patanè. All. Maurizio Anastasi.

Arbitro: Chillura di Palermo (Zambuto Sitra di Agrigento e Spanò di Messina).