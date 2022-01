Eccellenza, un tris d’argentini per rinforzare il Viagrande

Il Città di Viagrande ha riposato nella prima giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza, per cui si è prolungato il suo lungo stop agonistico. La ripresa è prevista domenica con la sfida interna contro la Virtus Ispica, crocevia importante nella stagione degli etnei, come conferma la classifica che li vede occupare il penultimo posto con 9 punti, tre in meno proprio della squadra iblea. Si tratterà, quindi, di un vero e proprio scontro salvezza. La dirigenza si è mossa, intanto, sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Maurizio Anastasi.

Sono, così, arrivati due argentini: il difensore Federico Arenoso e l’attaccante Tomas Rafael Zavaglia. Arenoso, classe ‘97, che può essere schierato come centrale o laterale basso, è cresciuto nelle giovanili di Velez, Boca Juniors e River Plate e ha poi ha indossato le maglie di Vitoria, Stintino e Midland, mentre il 22enne Zavaglia proviene dall’Indipendiente Rivadavia. Sembra, infine, in via definizione la trattativa per un terzo sudamericano. E' l’esterno (classe 2001) Gino Viale, che arriverebbe dal Deportivo Mac Allister.