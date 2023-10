Eccellenza: il Paternò batte la Jonica e si qualifica ai quarti di Coppa Italia 

Il Paternò si è assicurato il passaggio del turno in Coppa Italia di Eccellenza, battendo in casa (1-0) la Jonica dopo lo 0-0 del match d'andata. Le iniziali fasi di studio vengono interrotte al 13', quando l'insidiosa conclusione di Belluso è intercettata dal portiere. Un minuto dopo Micoli manca il bersaglio da favorevole posizione. Al 32', il salvataggio di Dominquez nei pressi della linea sul tiro di Micoli nega il vantaggio ai padroni di casa. Prima dell'intervallo, l'arbitro assegna un rigore ai rossazzurri per il fallo in area di Pontet su Asero. Dal dischetto trasforma Belluso.

La Jonica reagisce con orgoglio nella ripresa, sfiorando subito il pareggio con la battuta di Asero, che termina di un soffio sul fondo. Al 20' il colpo di testa di Angulo viene deviato in angolo da Coriolano. Sull'altro fronte, Greco perde l'attimo fuggente sull'assist di Belluso. Allo scadere annullato un gol ai santateresini per carica su Coriolano; decisione abbastanza dubbia che scatena le proteste di Pontet (espulso). Gli ospiti provano il tutto per tutto nel lungo recupero, ma il risultato non cambia più.

Paternò-Jonica 1-0

Marcatore: 45' Belluso (rig.).

Paternò: Coriolano, Tourè (19' st Napoli), Godino, Floro Valenca, Sangarè, Intzidis, Fratantonio, Greco, Micoli (27' st Baldeh), Belluso (33' st Distefano), Asero (67′ De Clò). A disp.: Romano, Lo Monaco, Caruso, R. Cavallaro, A. Cavallaro. All. Filippo Raciti.

Jonica: Pontet, Dominguez (15' st Verdura), Staris, Tabarez (35' st Baldè), Savoca (24' st Orecchio), Perez, Bozzanga (44' st Caspanello), Zago, Angulo, Ariaudo, Maccarrone (24' st Carastoan). A disp.: Lanza, Belardinelli, Sturiale, Leotta. All. Giuseppe Furnari.

Arbitro: Ferrara di Palermo (Belfiore e Triolo di Acireale).

Note: espulso al 42' st Pontet. Ammoniti: Tabarez, Savoca, Dominguez, Macccarone, Tourè, Belluso, Floro Valenca, Baldeh e Godino. Recupero: 2' e 7'.