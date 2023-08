Eccellenza: Il Paternò batte la Leonfortese nell’esordio di Coppa Italia

Vittoria di misura (1-0) del Paternò ai danni della Leonfortese nei sedicesimi di Coppa Italia Eccellenza. Buona la prestazione fornita dagli etnei allo stadio “Falcone-Borsellino”, che hanno sprecato, però, alcune buone occasioni per rendere più ampio il vantaggio in vista della gara di ritorno. Gara giocata a porte chiuse per un problema burocratico. Ospiti pericolosi al primo affondo con Maltese, che calcia a lato da favorevole posizione. Sull’altro fronte, il portiere nega il gol allo strepitoso Baldeh. Appuntamento con la rete rimandato al 16’, quando Maimone realizza su punizione dalla destra; il pallone assume una beffarda traiettoria e si insacca. La Leonfortese risponde con il tiro angolato di Niang, parato da Monaco.

Nella ripresa, termina sul fondo l’insidiosa conclusione di De Clò. Al 15’ cross di De Clò per Baldeh, imperioso stacco di testa, ma Callejo si esalta ed intercetta la sfera. Lo scatenato De Clò colpisce al 36’ il palo, mentre poi la girata aerea di Asero manca il bersaglio grosso. Nel recupero, Maimone sfiora il bis da fermo, questa volta, però, Callejo compie una prodezza, evitando il raddoppio.

Paternò-Leonfortese 1-0

Marcatore: 16’ Maimone.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Valenca, Otero, Intzidis, Maimone, Asero, Micoli (22’ st Janneh), Baldeh (29’ st D’Emanuele), De Clò. A disp.: Di Domenico, Guarnera, Distefano, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Leonfortese: Callejo, Francese (1’ st Di Perna), Puleo, Rodriguez, Russo, Modica (18’ st Panvini), Niang, D’Anca (49’ st Germanà), Maltese, Caputa (42’ st Meta), Cacicia 6. A disp.: Macagno, Crimi, Manuele, Moscatello, La Porta. All. Pietro Tarantino 6.

Arbitro: Lo Surdo di Messina (Fraggetta di Catania e Mirabella di Acireale).