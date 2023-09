Mister Raciti: “ottima la prova del mio Paternò, ci manca solo la vittoria”

Nel post gara di Jonica- Paternò, terminata a reti inviolate, il tecnico degli etnei Filippo Raciti ha analizzato il match, giudicando positivamente la prova fornita dalla sua squadra nel commento pubblicato sulla pagina Facebook del club: “Credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita, in questo momento non siamo fortunati sulle conclusioni a rete, perché creare una miriade di palle gol e non buttarla dentro sa di pazzesco e clamoroso.

Mi rincuorano l’intensità e la voglia di vincere in un campo ostico come quello di Santa Teresa di Riva. Certo, trovare la vittoria al più presto sarebbe un toccasana per tutto l’ambiente. La cerchiamo e la cercheremo già nella prossima sfida casalinga contro la Leonfortese, nella quale i tre punti diventano di fondamentale importanza. Poi saremo pronti per il ritorno di Coppa Italia, perché vogliamo assolutamente passare il turno".