Eccellenza: l’Fc Misterbianco cala il tris all’Acquedolcese sul campo di Ragalna

Prezioso successo interno del Misterbianco, che ha battuto per 3-1, allo stadio “Carone” di Ragalna, l’Acquedolcese. Padroni di casa subito in vantaggio: fallo in area di Saccà ai danni di Milazzo, rigore trasformato con freddezza da Sinatra. L’impulsiva reazione dei tirrenici si traduce nell’insidioso tentativo di Mastrianni, sventato dall’attento Caruso. Il Misterbianco è altre due volte pericoloso, ma non riesce a raddoppiare.

In avvio di ripresa, ancora Sinatra mette un’ipoteca sulla vittoria, ribattendo in rete una corta respinta del portiere. Il tris porta la firma (21’) del venezuelano Travaglio. L’Acquedolcese prova orgogliosamente almeno a ridurre il passivo, riuscendoci al 25’, quando l’arbitro assegna il secondo penalty di giornata, questa volta per l’atterramento del portiere Caruso (espulso) ai danni di Mangaritini, dal dischetto si presenta Carrello, che si fa intercettare la battuta, ma poi riprende la sfera e la insacca di testa. Non accade più nulla di particolare negli ultimi minuti del mach.

Fc Misterbianco - Polisportiva Acquedolcese 3-1

Marcatori: 3' (rigore) e 5' st Sinatra; 21' st Travaglio; 25' st Carrello.

FcM: Caruso, Viaggio, Scaletta (20' st Maesano), Basile, D'Arrigo, Gallo, Milazzo (22' st Mastrosimone), Lorefice Travaglio (44' st Spinale) Sinatra (24' st Genovese), F. Scapellato (40' st D. Scapellato).A disp: Coniglio, Di Salvo Lanzafame, Binanti. All. Di Mauro.

Polisportiva Acquedolcese: Caserta, Sulmeister, Carroccio, Saccà, Caracò, Lupica (19' st Ferrè), Carrello, Mastriani (39' st Ditale), Hurtado (19' st Vergara), Margheritini, Cardali (39' st Scolaro). A disp.: Clemente, Strumia, Fragale. All. Palmeri.

Arbitro: Matranga di Palermo (Camarda di Trapani e Cono di Palermo).