L’Fc Misterbianco si rifà il look e diventa sempre più ambizioso

A tre mesi dalla storica conquista del massimo campionato regionale, traguardo che ha riportato il calcio di Eccellenza a Misterbianco dopo otto anni, l’Fc Misterbinaco sta preparando la stagione che verrà. Il primo passo è stato il rifacimento del logo che andrà sulle nuove maglie biancazzurre. Un cambio radicale rispetto al passato, considerato che la società fondata nel 2011 nella vicina Motta S.Anastasia, partita dal basso a livello di categoria e adesso sul punto più alto grazie ai risultati conseguiti sul campo, ha trasferito un anno fa il titolo sportivo nel comune limitrofo dell’hinterland catanese. E proprio all’interno di questo territorio rappresenterà una delle “bandiere” del campionato di Eccellenza siciliana, riferimento, dunque, per gran parte del territorio, che gravita attorno alla popolosa città ai confini con Catania.

E’ l’aquila, simbolo di Misterbianco, a campeggiare sul petto delle maglie da gioco. Con l’annuncio di questo segno d’appartenenza si dà così il via ufficialmente alla stagione 2023-2024. Il direttivo del club, che registra l’ingresso di alcune figure dirigenziali misterbianchesi pronte ad affiancarsi a quelle “storiche” del sodalizio, è così composto: presidente Mario Patti, vice Presidenti Carmelo Santonocito e Angelo Rapisarda, tesoriere Nino Privitera, segretario Puccio Bruno e consiglieri: Filippo Rugeri, Piero Pellegrino, Antonino Monaco e Vito Scilletta. Dal punto di vista prettamente sportivo, lunedì 31 luglio il via alla preparazione atletica. “Rappresenteremo Misterbianco nella massima espressione calcistica siciliana – ha dichiarato Patti -. L’Amministrazione della città si è resa disponibile a sostegno delle nostre volontà e siamo certi che ci sarà vicino per portare sino in fondo questo importante progetto. Un legame importante con Misterbianco si è instaurato grazie anche all’ingresso di figure dirigenziali locali che hanno deciso di darci fiducia e ringraziamo per la disponibilità. Questo per porre le basi dell'annata, da adesso rivolgeremo la nostra attenzione alla programmazione che ci vedrà sul campo da qui ad aprile: l’obiettivo sarà raggiungere una tranquilla salvezza”.