Mister Di Mauro confermato sulla panchina dell’Fc Misterbianco 

Linea di continuità tecnica; una scelta societaria chiara e decisa all’alba della stagione che vedrà impegnato l’Fc Misterbianco, da matricola, nel campionato di Eccellenza. Gaetano Di Mauro è stato confermato sulla panchina biancazzurra. Da calciatore ha calcato i campi di Eccellenza e Serie D (Siracusa, Vibonese, Modica, Foligno, Belpasso, Adrano, S.Pio X) e ha avviato il percorso di allenatore a Troina e a Lentini in D, come vice di Cozza (grande salto in C), per proseguirlo proprio nell’attuale società (ai tempi Fc Motta) e poi a Taormina sempre in Promozione con una parentesi da selezionatore della Rappresentativa Sicilia Under 17.

Nei prossimi giorni si conosceranno i componenti dello staff che agiranno al fianco di Di Mauro, pronto alla prima esperienza nella massima serie regionale dopo un processo di maturazione professionale. “Un campionato che registra la presenza di realtà strutturate. Conoscendo le capacità manageriali del nostro team, credo che tutti si faranno trovare preparati nel creare i presupposti per fare bene a Misterbianco – afferma il tecnico della promozione -. La società si sta muovendo opportunamente per consentirmi di lavorare in maniera serena e costruire una squadra in grado di divertire e raggiungere anche qualcosa in più della classica salvezza. Si punterà sullo “zoccolo duro” della passata stagione con l’innesto di novità e di alcuni giovani”.