L’Fc Misterbianco 2011 ufficializza gli arrivi di Lorefice, Fazio e Milazzo

La società Fc Misterbianco 2011 ha ufficializzato i primi movimenti di “mercato” in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Santo Murè sta lavorando a ritmo sostenuto per plasmare l’organico affidato al tecnico Gaetano Di Mauro. La dirigenza è uscita allo scoperto con numerose conferme, under compresi: i portieri Alessio Gulisano ed Emmanuel Governo; i difensori Giovanni Nicolosi, Francesco D’Arrigo e capitan Marco Coniglio; i centrocampisti Pietro Basile, Paolo Patti, Giuseppe Isola e Samuele Caruso; gli attaccanti Salvo Sinatra, Marco Inserra e Alessandro Spinale.

Adesso sono stati annunciati tre importanti movimenti in entrata. Eugenio Lorefice, un centrocampista con molta serie D alle spalle. 25 anni il prossimo 27 agosto, classe ‘98, catanese, vissuto per tanti anni a Francofonte. In carriera le giovanili con Reggina e Salernitana, la consacrazione a Lentini (dove Di Mauro era all’epoca allenatore in seconda), Taranto, Città di Messina, Marsala, a Vastogirardi nel Molise, a San Luca in Calabria, e a Troina (anche alcune presenze in C col Matera). Importante l’ultima esperienza in Eccellenza con la Leonzio nella passata stagione.

Umberto Fazio, catanese esterno d’attacco che lo scorso 19 giugno ha compiuto 20 anni. Classe 2002, a Ragusa e Cittanova in Calabria le ultime esperienze in D, che hanno seguito quelle maturate a Paternò, Biancavilla, con l’Union Feltre di Belluno e ad Acireale, dopo aver giocato a Venezia da giovanissimo. Lorenzo Milazzo, classe 2003. A Scordia, con la maglia della Gymnica in Promozione, annate di crescita per il 19enne esterno offensivo, che ha vissuto piccole parentesi anche con Mazzarrone e Atletico 1994, dopo il vivaio con la Ragazzini Red. L’inizio della preparazione è fissato per il 31 luglio allo Stadio “Totuccio Carone” di Ragalna. La ridente cittadina etnea d’alta quota, col suo clima favorevole, è stata scelta per svolgere la parte iniziale degli allenamenti dell’Fc Misterbianco.