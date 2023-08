Coppa Italia Eccellenza, l’Fc Misterbianco prepara l’esordio contro l’Enna

L’Fc Misterbianco esordirà sabato, allo stadio “Toruccio Carone”, contro l’Enna nella sfida d’andata di Coppa Italia Eccellenza. La squadra è reduce dai test contro Paternò e Rsc Riposto, terminati rispettivamente con un pareggio (2-2) ed una vittoria per 5-3, e dalle sconfitte patite al cospetto di Catania e Trapani, compagini di serie superiori, mentre è in programma mercoledì prossimo un allenamento congiunto con la Primavera del Catania. Nel frattempo, è stato ufficializzato lo staff tecnico che lavora al fianco di mister Gaetano Di Mauro: Mario Patti è il preparatore atletico, Nello Scirè l’allenatore della formazione Under 19 e Giovanni Sanfilippo il collaboratore medico. Quattro, inoltre, le operazioni di mercato in entrata. Per l’attacco ecco l’esterno Daniele Scapellato, calciatore che ha compiuto 30 anni un mese fa e che raggiunge il fratello Fabrizio per l’ennesima stagione insieme dopo quelle vissute a Viagrande, Paternò e Lentini. Nel suo passato, anche Biancavilla e mezza annata con l’Ac Misterbianco (2017-2018). Per la difesa ingaggiati il centrale Mirko Gallo, proveniente dal Città di Sant’Agata di D e con trascorsi a Marsala, Bitonto e Primavera del Palermo, e gli esterni classe 2004 Nino Viaggio, ex Pro Favara e Paternò, e Simone Scaletta, che ha vestito le maglie di Invictus, Acireale e Atletico Catania ‘94.

Il bilancio attutale di Di Mauro. “Ritengo che la società mi abbia messo a disposizione un buon organico, in fase di completamento con l’arrivo di Daniele Scapellato e da definire con l’innesto di una punta, che ci auguriamo di tesserare entro l’inizio del torneo. Sono soddisfatto della crescita che ha avuto sin qui il gruppo, un mix di confermati, nuovi e diversi under, valutati in queste settimane. E’ chiaro che servono i tempi giusti per conoscersi. Ribadisco sotto questo aspetto che siamo sulla buona strada. Sabato affronteremo una candidata alla vittoria della regular season”.

L’attuale rosa. Portieri: Alessio Gulisano, Emmanuel Governo. Difensori: Samuele Berti, Mirko Gallo, Francesco D’Arrigo, Marco Coniglio, Giovanni Nicolosi, Antonino Viaggio e Simone Scaletta. Centrocampisti: Eugenio Lorefice, Fabrizio Scapellato, Pietro Basile, Paolo Patti, Giuseppe Isola e Antonino Mondello. Attaccanti: Salvo Sinatra, Alessandro Spinale, Lorenzo Milazzo e Daniele Scapellato.