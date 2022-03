Eccellenza, Atletico Catania superato anche dalla quotata Jonica

L'Atletico Catania non è riuscito, come da pronostico ad opporsi, alla forte Jonica, seconda forza del campionato d'Eccellenza. La partita è terminata sul punteggio di 4-0 con le quattro reti realizzate nei primi 25’. La squadra santateresina sblocca subito il punteggio grazie al gol di Ortiz, che finalizza alla perfezione un cross dalla destra di Cragnolini. Lo stesso Cragnolini sale poi in cattedra, siglando una doppietta. Al 25’ Micoli cala il poker con una travolgente azione personale, che gli vale il tredicesimo entro di un'ottima stagionale. Gli ospiti cercano orgogliosamente di proporsi in avanti, ma hanno evidenti limiti nelle conclusioni. La ripresa non regala sussulti, ma dà la possibilità ad entrambi i tecnici di fare giocare tutti gli elementi a loro disposizione. Applausi per il rientrante Ramiro Echeverria della Jonica.

Jonica-Atletico Catania 4-0

Marcatori: 4’ Ortiz; 9’ e 20’ Cragnolini; 25’ Micoli.

Jonica: Bucalo, Martino (40’ st Echeverria), Giorgietti, Tabares, Aquino (27’ st Triolo), Herasimenko, Cragnolini (4’ st Pagano), Lanza, Ortiz (1’ st Maccarrone), Micoli (1’ st Pappalardo), Riga. All. Campo.

Atletico Catania: Crisafulli, Spanò, Blanco, Ferraro (10’ st Valenti), Zuccarà, Papale, Cassini, Caldarera, Platania (10’ st Sciuto), Sferlazzo, Spampinato (39’ st Somma). All. Nastasi.

Arbitro: Vallelunga di Palermo.