Eccellenza, il Città di Acicatena agguanta in trasferta la Jonica

E’ terminata in parità (1-1) la sfida Jonica-Città di Acicatena. In un pomeriggio di caldo afoso, le squadre non hanno lesinato energie pur di superarsi. L’inizio è di studio, i giocatori badano, soprattutto, ad evitare le ripartenze degli avversari. I padroni di casa protestano su due dubbi tocchi in area, forse di braccio, dei difensori ospiti, ma l’arbitro lascia proseguire senza assegnare la massima punizione. I santateresini passano in vantaggio al 43’, quando Alegria insacca la sfera con un geniale pallonetto. Sulle ali dell’entusiasmo, Branca fallisce il raddoppio da favorevole posizione, concludendo alto su assist sempre di Alegria.

In avvio di ripresa, gli ospiti vanno vicini al pareggio con il neo entrato Mazzeo, il cui tentativo viene sventato dal portiere. Sull’altro fronte, Travaglio manca la deviazione risolutiva su passaggio di Branca. Imprecisi pure Aleo da una parte e Alegria dall’altra. Al 22’ viene espulso Pontet per aver preso il pallone fuori area con le mani. Il Città di Acicatena approfitta della superiorità numerica per riequilibrare al 30’ la situazione: spettacolare tiro a volo in diagonale di Petrullo e rete dell’1-1.

Jonica-Città di Acicatena 1-1

Marcatori: 43’ Alegria; 30’ st Petrullo.

Jonica: Pontet, Savoca, De Clò (13’ st Cicala), De Jesus, Zirignon, Perez, Travaglio (35’ st Valente), Lanza (22’ st Bucalo), Alegria, De Leon (35’ st Santoro), Branca (13’ st Tabares). All. Ferraro.

Città di Acicatena: Nicotra, Furnari, Carcagnolo, A. Caruro, Sardo, Patanè, Barbagallo (33’ st Bottino), Marrone, Aleo, Petrullo (44’ st Zanella), S. Caruso (1’ st Mazzeo). All. Lu Vito.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.

Note: espulso Pontet.