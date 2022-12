Eccellenza, il Mazzarrone con l’uomo in più si fa rimontare dalla Jonica

Scoppiettante 3-3 nella sfida Jonica-Mazzarrone, che ha visto la squadra catanese perdere una buona occasione per assicurarsi l’intera preziosa posta in palio. Inizio propositivo dei santateresini, che si rendono pericolosi con i tentativi di: De Leon, Tabares, Dragan e Travaglio. Gli ospiti non stanno a guardare pur peccando di precisione nel momento di dettare l’ultimo passaggio. Al 43’ sbloccano, però, il punteggio grazie al gol di Signate, che finalizza l’assist fornitogli dal talentuoso Lo Giudice. Lo stesso Lo Giudice raddoppia, due minuti dopo, su rigore, fischiato dall’arbitro per fallo di Savoca (espulso) su Dieme.

Reazione di grande orgoglio dei padroni di casa, che, nonostante l’inferiorità numerica, prima dimezzano le distanze con la rete di Travaglio, magistralmente servito da D’Onofrio, poi ristabiliscono la parità (14’) con il secondo penalty di giornata, trasformato da De Leon. Da sottolineare, che in entrambe le occasioni è apparsa dubbia la concessione della massima punizione da parte del direttore di gara. Nella girandola delle emozioni, Peres risponde, nel finale, al momentaneo 2-3 siglato da Gomes, facendo calare il sipario sul palpitante match.

Jonica-Mazzarrone 3-3

Marcatori: 43’ Signate; 45’ Lo Giudice (rig.); 14’ st De Leon (rig.); 30’ st Gomes; 36’ st Peres.

Jonica: Pontet, Santoro (31’ st Micalizzi), De Clò (1’ st D’Onofrio), Tabares (31’ st Manuli), Savoca, Staris, Dragan (1’ st Peres), De Jesus, De Leon, Valente (1’ st Alegria), Travaglio. All. Ferrara.

Mazzarrone: Fagone, Gravina (13’ st Dieli), Bellomo, Puglisi, Campanella, Kieling, Sene, Favara (5’ st Gomes), Signate (31’ st Pandolfo), Lo Giudice, Dieme. All. Costanzo.

Arbitro: La Malfa di Palermo.

Note: espulso (45’) Savoca.