Eccellenza, il Mazzarrone esulta a spese del Città di Acicatena

Il Mazzarrone ha vinto per 1-0 il derby contro il Città di Acicatena, assicurandosi, così, tre punti preziosi per classifica e morale. Avvio di partita abbastanza equilibrato tra due squadre attente, soprattutto, a non commettere errori. Prima avanzata del Mazzarrone sull’asse Tomarchio-Lo Giudice con il centrocampista che verticalizza per l’attaccante, il cui tiro molto insidioso viene respinto da Valastro. Dal seguente corner corto, padroni di casa vicinissimi al gol del vantaggio, evitato sulla linea di porta in mischia. I locali rischiano in fase di costruzione della manovra, quando al 23’ Barbagallo recupera palla, entra in area, ma il suo diagonale viene bloccato in tuffo da Fagone. Nei minuti di recupero, si decide il match: Barbagallo pesca sulla sinistra Santitto, traversone sul secondo palo per il colpo di testa di Mazzeo, che viene respinto in volo dall’estremo difensore di casa. Dall’altro lato, lo stesso Fagone rinvia lungo verso Lo Giudice, azione sull’out mancino e cross basso deviato, che permette a Signatè di realizzare da pochi passi.

Nella ripresa, il Mazzarrone sfiora subito il raddoppio, ma il tiro di Bellomo viene parato da Valastro, sulla respinta la sfera finisce a Lo Giudice che lambisce il palo. Mister Lu Vito prova a dare peso al proprio attacco inserendo Giannetto e Castillo, ma al 27’ è ancora Signatè a rendersi minaccioso con un bolide che si stampa sul palo. Gli attacchi finali dei catenoti non producono l'effetto sperato con i biancorossi che chiudono la contesa in dieci uomini per la doppia ammonizione comminata a Castillo.

Mazzarrone-Città di Acicatena 1-0

Marcatore: 47’ Signatè.

Mazzarrone: Fagone, Gravina, Bellomo, Tomarchio, Puglisi, Kieling, Barbaro (27’ st Favara), Bah, Signatè (48’ st Sene), Lo Giudice (43’ st Di Pasquale), Gomez (21’ st Lorenzoni). A disp.: Turrisi, Ropaj, Buscetta, Dieme, Leonel. All. Samuele Costanzo.

Città di Acicatena: Valastro, Zanella, Santitto, N. Caruso, Sardo, Carcagnolo (1’ st Ciraldo), Petrullo (5’ st Giannetto), Marrone, Mazzeo (10’ st Castillo), Barbagallo (40’ st Furnari), S. Caruso (35’ st Bottino). A disp.: Tomaselli, Cucuccio, Nicosia, De Vries. All. Eugenio Lu Vito.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.

Note: è stato espulso Castillo.