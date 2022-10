Eccellenza, Mazzarrone a mani vuote contro il Città di Taormina

Mazzarrone sconfitto in casa per 2-1 dal Città di Taormina. Una discreta prestazione non è bastata alla squadra allenata da Samuele Costanzo per conquistare un risultato positivo. Prima parte di gara equilibrata. Bisogna attendere il 25' per annotare il sinistro dal limite di Biondi, che si perde di poco a lato. Buon momento per i biancazzurri che vanno tre volte vicini al gol: Giorgetti non inquadra la porta di testa, Famà manca la conclusione da dentro l'area su invito di Biondi e lo stesso 11 taorminese sfiora la traversa con un destro. Al 35', Mazzarrone pericoloso. Puglisi avanza palla al piede, serve in verticale Lorenzoni fermato nell'uno contro uno dall'ottima uscita bassa di Cirnigliaro. Allo scadere del tempo, gli ospiti sbloccano il punteggio, al termine di un’insistita manovra corale. Famà imbecca D'Amico, che realizza di testa la secondo rete del suo torneo. Immediata reazione locale, ma Cirnigliaro e Godino salvano su Gravina.

In avvio di ripresa, immediato è il pari del Mazzarrone. Lo Giudice punta Viscuso, pesca il taglio di Gravina e il 2006 di casa realizza l'1-1. Passano appena quattro minuti ed i biancazzurri sono di nuovo avanti grazie al risolutivo tap-in di Biondi. Il Mazzarrone prova a rispondere con il pallonetto alto di Gomez, mentre, sull’altro fronte, Lucarelli spara alto dal limite. Il Città di Taormina regge alle offensive dei rivali, sfiorando il tris in contropiede. Espulso, nel finale, Lucarelli.

Mazzarrone-Città di Taormina 1-2

Marcatori: 44’ D'Amico; 5’ st Gravina; 9' st Biondi

Mazzarrone: Fagone, Dieme, Bellomo, Sene (1' st Barbaro), Puglisi, Campanella, Gravina (16' st Buscetta), Tomarchio (16' st Gomez), Lorenzoni (22' st Signate), Lamarana (34' st Tomasco), Lo Giudice. A disp.: Criscione, Gazzè, Ropaj, Di Pasquale. All. Samuele Costanzo.

Città di Taormina: Cirnigliaro, Viscuso, Godino, D’Amico (41’ st Pantano), Giorgetti, Trovato, Biondi, Ferraù (16' st Assenzio), Cannavò, Lucarelli, Famà (22' st Biondo). A disp.: Castrianni, Caltabiano, Quintoni, Di Natale, Le Mura, Freni. All. Marco Coppa.

Arbitro: Caruso di Palermo (Artellini di Ragusa e Trefiletti di Acireale)

Note: espulso al 44’ st Lucarelli.