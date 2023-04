Eccellenza, il Mazzarrone batte la Jonica e chiude al sesto posto

Il Mazzarrone ha chiuso con il botto il suo primo campionato di Eccellenza, battendo in casa per 3-2 la Jonica. Un successo che gli è valso il sesto posto in classifica e la conferma di aver disputato un’ottima annata agonistica, andata ben oltre le previsioni della vigilia. Prima dell’inizio del match, è stato premiato dalla società il capitano Giuseppe Campanella per le 150 presenze. Ospiti subito in vantaggio grazie al gol di Valente. I padroni di casa prima mettono la “freccia” proprio con Campanella, poi operano il sorpasso; a segno il talentuoso Lo Giudice.

Nella ripresa, la partita conserva le emozioni per il finale. Belecco realizza al 39’ il 3-1, due minuti dopo la rete di Travaglio riporta i santateresini in scia nel punteggio, ma è troppo tardi per riequilibrare la situazione e, così, al triplice fischio, il Mazzarrone festeggia assieme ai propri tifosi.

Mazzarrone-Jonica 3-2

Marcatori: 7’ Valente; 17’ Campanella; 37’ Lo Giudice; 39’ st Bellecco; 41’ st Travaglio.

Mazzarrone: Criscione, Gravina (23’ Bellecco), Dieli, Puglisi, Campanella, Di Blasi, Gomez, Tomarchio, Garufi, Bah, Lo Giudice. All. Costanzo.

Jonica: Bucalo, Santoro, Cicala, Nielsen, Savoca, Perez, Valente (1’ st D’Onofrio), Lanza (1’ st Mascara), Sansonows (20’ st Travaglio), Belladonna (1’ st De Leon), Maccarrone (1’ st Dragan). All. Ferraro.

Arbitro: Mastrosimone di Palermo.