Eccellenza: goleada del Mazzarrone alla malcapitata Messana

Goleada del Mazzarrone, che ha battuto, davanti ai propri sostenitori, per 7-0 la malcapitata Messana. Alla prima disattenzione degli avversari, i padroni di casa colpiscono: errore in disimpegno di Calcagno, Fichera ne approfitta e realizza l'1-0 di prima dal limite. Messana colpita psicologicamente e al 17' ecco un nuovo disastro difensivo, ne scaturisce un'azione insistita dentro l'area tradotta in gol da Leonardi. I peloritani ci provano con la punizione di Misiti, che appare perfetta, ma viene deviata con la punta delle dita da Pandolfo sul palo interno e si spegne in calcio d'angolo sul lato opposto. Barbera subisce fallo in area da Coria, rigore che Bonasera incrocia debolmente e Pandolfo blocca in due tempi. Partita virtualmente in archivio al termine della frazione, quando lo scatenato Leonardi finalizza l'assist di Fichera.

In avvio di ripresa, la musica non cambia. Sanneh salva con i piedi su Leonardi, poi Coria conclude dalla distanza e scheggia la parte alta della traversa. Giallorossi messi male in campo dopo il cambio di assetto tattico e al arriva il 4-0. Fichera mette dentro, Sanneh respinge proprio sui piedi di Leonardi, che cala il poker. Punteggio che diventa poi ancora più largo per via dei centri di Leonardi, Tomasello e Conteh.

Mazzarrone-Messana 7-0

Marcatori: 15' Fichera; 17', 46', 10' st e 11' st Leonardi; 40’ st Tomasello, 44' st Conteh.

Mazzarrone: Pandolfo, Marino, Lucangeli (32' st Rotondo), Anastasio (31' st Reale), Puglisi, Campanella, Fichera (37' st Torrisi), Di Giacomo (11' st Tomasello), Leonardi (21' st Conteh), Coria, Bojang. A disp.: Criscione, Gravina, Santucho, Diallo. All. Gaspare Violante.

Messana: Sanneh, D'Agostino, Ginagò (5' st Mondello), Bonasera (9' st D'Amico), Pantano, Amante, Barbera (15' st Viscuso), Calcagno (21' st Rol), Villareal (15' st Gennaro), Misiti, Sowe. A disp.: Lima, Farfaglia, Foti, Cafarella. All. Gabriele Patti.

Arbitro: Marino di Acireale (Castelletti di Caltanissetta e Calandra Sebastianella di Messina).