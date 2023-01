Eccellenza: il Mazzarrone sul “pezzo”, batte 2-0 il Milazzo

Squadra in casa

Squadra in casa Mazzarrone

Il Mazzarrone ha messo in cassaforte altri tre preziosi punti, battendo, davanti ai propri tifosi, il rimaneggiato Milazzo per 2-0. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi ad inizio partita con Signate, Puglisi e Lo Giudice. Sull’altro fronte, Leo manca la deviazione risolutiva sul servizio di Mondello. Il Mazzarrone sblocca il punteggio al 38’, quando Campanella insacca la sfera di testa sugli sviluppi di un angolo. Dall’altra parte, l’insidiosa punizione di Mondello viene deviata da un difensore.

Il Milazzo scheggia in mischia, ad inizio ripresa, la traversa, andando vicino al pareggio. Dopo un’opportunità non finalizzata da Signate, arriva il raddoppio: Tommasello si invola centralmente e batte Lo Monaco, proteso in disperata uscita. La squadra ospite prova orgogliosamente a dimezzare le distanze, ma la girata aerea di Leo lambisce il palo. Nel finale, i locali sfiorano due volte il tris.

Mazzarrone-Milazzo 2-0

Marcatori: 38’ Campanella; 23’ st Tomasello.

Mazzarone: Fagone Pulice, Dieme, Bellomo, Puglisi, Campanella, Kieling, Gomez (24’ st Tomarchio), Tomasello (39’ st Basso), Signate (28’ st Pandolfo), Bah (43’ st Sene), Lo Giudice (43’ st Favara). A disp.: Criscione, Dieli, Gravina, Di Blasi. All. Costanzo.

Milazzo: Lo Monaco, Gitto, De Vivo (39’ st La Spada), Leo, Mondello, Freni, Rossomando (44' Spanu), Arena, Biondo (13’ st Tossi), Rando, Lo Presti. A disp.: Caruso, Bruno, Parisi. All. Venuto (squalificato, in panchina Accetta).

Arbitro: Augiello di Agrigento (Castelletti di Caltanissetta e Finocchiaro di Acireale).