Eccellenza, il Mazzarrone rallenta la corsa della Nuova Igea Virtus

Squadra in casa Mazzarrone

Ottima prestazione del Mazzarrone, che ha sfiorato la vittoria in casa contro la quotata Nuova Igea Virtus. La rete dell'1-1 degli ospiti è arrivata, infatti, nel recupero. Sotto una pioggia battente, i locali si rendono subito pericolosi con il colpo di testa alto di Kieling. La risposta di Medina, sempre per vie aeree, non impensierisce più di tanto Fagone. Al 35’ Lo Giudice spreca una favorevole occasione, mentre, sull’altro fronte, Puglisi salva nei pressi della linea, sulla conclusione del giovane Di Bella.

Il Mazzarone passa in vantaggio al 20’ della ripresa: Tomasello si impossessa di un pallone vagante, lo serve al neo entrato Pandolfo, che supera di destro Staropoli. L’Igea Virtus reagisce con i tentativi sul fondo portati dall'onnipresente Dall’Oglio. Il pareggio si materializza nell’extratime grazie al guizzo di De Gaetano.

Mazzarrone-Nuova Igea Virtus 1-1

Marcatori: 20’ st Pandolfo; 46’ st De Gaetano.

Mazzarrone: Fagone, Dieme, Bellomo, Puglisi, Campanella, Kieling, Tomasello, Tomarchio, Belecco (19’ st Pandolfo), Bah, Lo Giudice. All. Costanzo.

Nuova Igea Virtus: Staropoli, Garofalo (1’ st Vincenzi), Di Bella (3’ st Trimboli), Presti (17’ st Abbate), Della Guardia, Dall’Oglio, Biondo, Silipigni (17’ st Verdura), Idoyaga, Isgrò (39’ De Gaetano), Medina. Al. Ferrara.

Arbitro: Armenia di Ragusa.