Eccellenza, il capitano Giuseppe Campanella resta al Mazzarrone 

Importante conferma per il Mazzarrone, che dopo il suo primo ottimo campionato di Eccellenza, sta programmando con grande entusiasmo la stagione 2023/24.Continuerà a vestire giallorosso il capitano Giuseppe Campanella, difensore classe 1990.

"La sua guida in campo e l'esperienza sono state un valore aggiunto per la squadra, che con lui ha centrato importanti obiettivi - si legge nella nota ufficiale del club, pubblicata sulla pagina Facebook -. Campanella, oltre ad essere un punto di riferimento per i suoi compagni, è anche un esempio di correttezza e professionalità. Il Mazzarrone Calcio è orgoglioso di poter contare sulla sua leadership anche per la prossima annata agonistica, sicuro che, insieme a lui, il gruppo potrà continuare a crescere e a ottenere grandi risultati sportivi".