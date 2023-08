Eccellenza: il Mazzarrone prepara l’esordio di Coppa contro il Gela

E' iniziato il countdown del Mazzarrone in vista della prima attesa uscita ufficiale della stagione, che lo vedrà impegnato domenica pomeriggio, al “Comunale”, contro il Gela nella partita d’apertura della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di mister Luciano Violante ha cominciato la settimana di allenamenti e svolgerà giovedì un allenamento congiunto con il Ragusa.

La dirigenza ha rinforzato, intanto, l’organico con gli arrivi dell’attaccante Omar Conteh e del centrocampista Gabriele Reale. La punta, reduce dall’esperienza della scorsa annata agonistica tra Comiso e Vittoria, ha già lavorato con il tecnico Violante e ritroverà come partner Bojang, insieme al quale ha fatto le migliori cose in carriera. Reale (classe 2001) nasce da interno, ma può indistintamente ricoprire tutti i ruoli della mediana. Nel suo curriculum, figura le militanze con la Berretti della Sicula Leonzio, il Biancavilla (serie D), il San Severo, ancora a Leonzio per finire con il Santa Croce.