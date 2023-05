Eccellenza, Gaspare Violante siede sulla panchina del Mazzarrone

Gaspare Violante è il nuovo tecnico del Mazzarrone; lo ha comunicato ufficialmente il club giallorosso in un posto pubblicato sulla pagina facebook. Per l'allenatore artefice dei successi del Comiso, dalla Seconda categoria all'Eccellenza, si tratta della prima volta in una squadra diversa da quella casmenea.

"Sono molto felice - ha dichiarato Violante - per questo nuovo incarico, soprattutto in una società vogliosa di crescere e che è fatta di persone perbene. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia che hanno riposto nei miei confronti". Definiti gli incarichi della gestione tecnica, la dirigenza lavora alla programmazione della stagione sportiva 2023-2024 nel campionato di Eccellenza, che disputerà per il secondo anno di fila.