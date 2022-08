Mazzarrone ripescato in Eccellenza, inserito nel girone B

Il Mazzarrone Calcio parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. “È arrivato il tanto atteso comunicato della LND Sicilia – si legge nella pagina facebook dell’ambizioso club catanese -, che ha deliberato l'ammissione al massimo campionato regionale, riconosciuto ormai di interesse nazionale”. Priorità play off, possesso dei requisiti specifici e parametri federali in regola hanno collocato il Mazzarrone al terzo posto della graduatoria tra coloro che avevano presentato domanda di ripescaggio, dietro a Gela Fc e Milazzo. Quarta ammessa il Cus Palermo. Per il Mazzarrone si tratta di un traguardo storico raggiunto in appena 5 anni dalla costituzione della società.

La squadra è stata inserita nel girone B, che comprende le seguenti avversarie: Città di Acicatena, Comiso, Città di Taormina, Jonica, Milazzo, Nebros, Nuova Igea Virtus, Modica, Real Siracusa Belvedere, RoccaAcquedolcese, Leonzio, Santa Croce, Siracusa, Palazzolo e Virtus Ispica.