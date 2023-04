Si dividono le strade tra il Mazzarone ed il tecnico Costanzo

Si sono divise le strade tra il Mazzarrone e il tecnico Samuele Costanzo. La collaborazione è terminata dopo anni di lavoro intenso e proficuo. “Dalla Prima Categoria al sesto posto in Eccellenza, è stato un percorso entusiasmante nel quale Costanzo ha svolto il suo incarico, dimostrando sempre grande professionalità e dedizione per il proprio compito”, si legge nella nota ufficiale del club giallorosso.

"L’esperienza alla guida del Mazzarrone Calcio rimarrà pertanto indelebile nella storia della nostra compagine. La società esprime la propria gratitudine nei suoi confronti e gli augura il meglio per il futuro personale, sportivo e professionale”. Si apre, quindi, una nuova pagina sia per il Mazzarrone, che quest’anno ha recitato il ruolo di “matricola terribile” nel massimo torneo regionale, che per il giovane e preparato allenatore ramacchese.