Eccellenza, il Città di Acicatena fa poker di pareggi con il 2-2 di Milazzo

Quarto pareggio consecutivo per il Città di Acicatena, che ha rimontato (2-2) sul campo del Milazzo. Gli ospiti si fanno vedere in apertura di match, ma il tentativo di Barbagallo è troppo centrale per impensierire Fassari. Più insidiosa la risposta mamertina con il traversone di Brunetto, che Sardo rischia di trasformare in un autogol. All’11’ il Milazzo sblocca il punteggio: Lo Presti vince una serie di rimpalli e batte imparabilmente Nicotra. Ancora rossoblù pericolosi stavolta con Arena, che fugge sull’out mancino, mette in mezzo rasoterra per Crifò, la cui battuta da favorevole posizione termina di poco alta. Il raddoppio è nell’aria e si materializza al 28’ su rigore, trasformato da Mondello e fischiato dall’arbitro per il fallo in area di Marrone su Lo Presti. La risposta dei catenoti porta al secondo penalty di giornata, determinato da un intervento di un difensore su Aleo. Da dischetto Nino Caruso non sbaglia.

In avvio di ripresa, De Vries serve l’accorrente Barbagallo, bravo nel realizzare di destro, operando, così, l’aggancio. Punto nell’orgoglio, il Milazzo di proietta costantemente in avanti, collezionando opportunità. In particolare nel finale, sono prodigiosi gli interventi di Nicotra sulle conclusioni a colpo sicuro di Crifò e, soprattutto, Leo, che si vede respinta la staffilata ravvicinata dal corpo del portiere. La formazione del Capo ci prova fino all'ultimo minuto, collezionando diversi corner e creando qualche mischia pericolosa, ma il risultato non cambia.

Milazzo-Città di Acicatena 2-2

Marcatori: 11’ Lo Presti; 28’ Mondello (rig.); 31’ N. Caruso (rig.); 4’ st Barbagallo.

Milazzo: Fassari, Muzzo, Leo, Garofalo, Brunetto, Crifò, Jantus, Frassica (7’ st Rando), Mondello, Arena, Lo Presti (26’ st Misiti). A disp.: Lo Monaco, Gitto, Piccolo, Insana, Mele, Biondo, Matinella. All. Venuto.

Città di Acicatena: Nicotra, Zanella, Carcagnolo, A. Caruso (41’ st Nicosia), Sardo, Patanè, Barbagallo (26’ st Mazzeo), Marrone (11’ st S. Caruso), De Vries, Petrullo, Aleo (44’ st Solimeni). A disp.: Valastro, Ciraldo, Cucuccio, Giannetto, Bottino. All. Lu Vito.

Arbitro: Arcoleo di Palermo (Rubino e Fraggetta di Catania).