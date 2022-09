Eccellenza, il Mazzarrone conquista un prezioso punto a Milazzo

Il match Milazzo-Mazzarrone è terminato sul punteggio di 1-1, che ha assicurato un punto a testa alle due squadre. La partita stenta a decollare. Al 16' gli ospiti ci provano con un interessante spunto di Lo Giudice, che, dopo una serie di finte, si fa parare il tiro dal portiere. Rispondono per i mamertini i fratelli De Marco, ma la conclusione di Giuseppe De Marco pecca della necessaria forza. Al 32' il gol dei padroni di casa, il primo in campionato: la sventagliata da centrocampo di Giovanni De Marco pesca Arena sul filo del fuorigioco, il numero undici mamertino penetra e fa secco Fagone. Tre minuti dopo, Crifò sfiora il raddoppio, calciando a lato da favorevole posizione.

Ad inizio ripresa, Mondello approfitta di uno svarione difensivo e si invola verso la porta di Fagone, che risponde con un intervento miracoloso, deviando sopra il montante. Scampato il pericolo, il Mazzarrone cresce di intensità, rendendosi pericoloso con la battuta di Diele. Al 17’ Lo Giudice scarica in mezzo per Tomasco steso insana da Insana. E' calcio di rigore, della battuta si incarica Lo Giudice, Fassari si supera e respinge, ma non può nulla sul tap-in di Dieme, più lesto di tutti sulla ribattuta. Gomez va vicino al sorpasso, dall’altra parte, nel finale, punizione tagliata di Mondello, Leo non arriva all'impatto con la sfera.

Milazzo-Mazzarrone 1-1

Marcatori: 32' Arena; 19’ st Dieme.

Milazzo: Fassari, Leo, Matinella, Insana, Crifò, Misiti, Jantus, Mondello, Giu. De Marco (35’ st Piccolo), De Gio. Marco (26’ st Lo Presti), Arena (35’ st Muzzo). A disp.: Lo Monaco, Maio, Mele, Antonazzo, Gitto, Maiorana. All. Venuto.

Mazzarrone: Fagone Pulice, Dieme, Ropaj, Buscetta, Puglisi, Kieling, Gazze, Tomarchio (25’ st Sene), Tomasco (46’ st Campanella), Gomez, Lo Giudice. A disp.: Criscione, Di Pasquale, Favara, Gravina, S. Parisi, G. Parisi, Dieli. All. Costanzo.

Arbitro: Alessi di Palermo (Valenti e Smiraglia di Palermo).