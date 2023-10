Eccellenza: Paternò beffato nel recupero dal Milazzo, l'1-1 lascia l'amaro in bocca gli etnei  

Ha un sapore amaro per il Paternò il pareggio (1-1) conquistato sul campo del Milazzo. Dopo aver fornito una buona prestazione e sprecato diverse occasioni per chiudere i conti, Godino e compagni si sono fatti agguantare sui titoli di coda della sfida, portando a casa soltanto un punto. Gli etnei sbloccano subito il punteggio con Micoli, che svetta di testa in area sugli sviluppi di un corner e insacca la sfera. La squadra di casa reagisce immediatamente: La Spada parte sulla sinistra, non trova compagni a sostegno e decide di tentare la sortita personale, accentrandosi e calciando da una decina di metri di distanza dalla porta di Romano, che respinge con un intervento a mano aperta. Il Paternò fa valere il maggior tasso tecnico dei suoi elementi, creando i presupposti per impinguare il vantaggio. Al 20’ Quartarone anticipa Belluso in uscita, il pallone perviene a Micoli, che conclude dal limite a botta sicura, Tosolini alza in corner nei pressi dell’area piccola. Quattro minuti dopo, repentino slalom di Belluso, che semina due avversari e serve Micoli, un provvidenziale intervento di Leo evita guai peggiori.

La ripresa si apre con un tentativo di Gatto dalla distanza, che oltrepassa la traversa. Poi più nulla per oltre mezz’ora. Il Milazzo prova qualche affondo senza particolare convinzione, gli avversari controllano e gestiscono agevolmente la favorevole situazione. Al 35’ gli uomini di mister Raciti vanno vicini al raddoppio, percussione di Greco e battuta da posizione vantaggiosa, Quartarone in tuffo disinnesca la minaccia. Nel recupero, tiro a lato del neo entrato Baldeh. Il match sembra ormai finito e, invece, i locali guadagnano una dubbia punizione dai 20 metri, lo specialista Gatto si incarica della battuta e, aiutato involontariamente dalla barriera, realizza la rete del pareggio. Subito dopo il gol, l’arbitro espelle Maimone per proteste.

Milazzo-Paternò 1-1

Marcatori: 2’ Micoli; 51’ st Gatto.

Milazzo: Quartarone, Leo, Tosolini, Trimboli, Dama (44’ st Insana), Gatto, Gazzè, Bucolo (22’ st Spaticchia), Agolli, La Spada, Errante (16’ st Di Natale). A disp.: Caruso, Matinella, Rizzo, Munafò, Gitto, Accordino. All. Venuto.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Floro Valenca, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco, Micoli, Belluso (48’ st Baldeh), Asero (22’ st Sangare). A disp.: Coriolano, De Clò, Tourè, Distefano, Messina, Lo Monaco. All. Raciti

Arbitro: Arena di Palermo (Fardella e Marino di Palermo).

Note: espulso al 52’ st Maimone per proteste. Ammoniti: Gatto, Leo, Mollica, Dama, La Spada, Agolli e Floro Valenca.