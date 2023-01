Eccellenza, il Città di Acicatena si arrende sul campo del Modica 

E’ durata un’ora la resistenza del Città di Acicatena a Modica. I catenoti hanno disputano un discreto primo tempo, ma la forza degli avversari, in piena corsa per la vittoria del campionato, è uscita prepotentemente dopo l'intervallo, determinando il 5-0 finale. Prima opportunità mancata per i padroni di casa con Mincica che si presenta in area, ma calcia alto. Risposta ospite affidata alla punizione di Nino Caruso, che si perde, però, oltre la traversa. Torna a farsi vedere in avanti il Modica con la conclusione dalla distanza di Pellegrino, Tomaselli fa buona guardia e respinge la sfera. Nel finale della frazione, gli iblei spingono sull’acceleratore, come conferma il montante colpito dalla girata aerea di Pozzebon.

Nella ripresa, dopo un primo quarto d’ora senza particolari occasioni, la formazione allenata da Pino Rigoli passa in vantaggio: Carpinteri prende palla sulla sinistra, la mette al centro per Falco, che di prima intenzione gonfia la rete. Il raddoppio porta la firma di Pozzebon, che con un tap-in realizza il 2-0. Il Modica arricchisce poi il bottino con il gol ancora di Pozzebon e la doppietta siglata da Pappalardo.

Modica-Città di Acicatena 5-0

Marcatori: 16’ st Falco; 24’ st e 37’ st Pozzebon; 40’ st e 47’ st Pappalardo

Modica: Misseri, Butera, Carpinteri (33’ st Pappalardo), Ancione (15’ st Agodirin), Vindigni, Aquino, Mincica (33’ st Musso), Pellegrino, Pozzebon, Falco (38’ st S. Misseri), Prezzabile (31’ st Sangarè). A disp.: Incatasciato, Firetto, Riela, Lorenzo. All. Giuseppe Rigoli.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella, Cerra (26’ st Solimene), Petrullo, Ciraldo, Pennisi, Marrone (38’ st Bottino), Talotta, Veca (33’ st Mancuso), N. Caruso (7’ st Nicosia), S. Caruso (30’ st Giannetto). A disposizione: Valastro, Sgroi, Furnari. All. Angelo Bognanni.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.