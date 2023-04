Eccellenza, il Mazzarrone cede nel finale a Modica

Squadra in casa

Il rimaneggiato Mazzarrone ha perso di misura (1-0) sul campo del quotato Modica, subendo la rete decisiva a pochi minuti dal termine. Iblei pericolosi in avvio di partita con Prezzabile, che spreca una buona occasione. Al 10’ ci prova Mincica, ma la sua battuta termina di poco a lato. Gli ospiti si difendono ordinatamente e sono combattivi su ogni pallone. Alla mezzora, vanno vicini al vantaggio Mincica, il cui tiro-cross viene allontanato da Puglisi nei pressi della linea, e Musso, che calcia, a colpo sicuro, in diagonale, ma Criscione si oppone di piede.

Stesso copione nella ripresa. Il Modica attacca, sbattendo contro il muro del Mazzarrone, che tenta di colpire con rapide ripartenze. Sangarè impegna l’attento portiere avversario, che risponde “presente”. Al 36’ espulso Kieling per doppia ammonizione. I padroni di casa approfittano della superiorità numerica e segnano il gol della vittoria: su angolo di Mincica, Agodirin si abbassa e colpisce la sfera in semirovesciata, indirizzandola imparabilmente in fondo al sacco.

Modica-Mazzarrone 1-0

Marcatore: 41’ st Agodirin.

Modica: Incatasciato, Musso (1’ st Carpinteri), Guerci (14’ st Falco), Misseri, La Cognata, Scrugli, Pappalardo (15’ st Vindigni), Sangarè, Agodirin, Mincica, Prezzabile (38’ st Lorenzo). All. Betta.

Mazzarrone: Criscione, Dieme (42’ st Dieli), Bellomo (44’ st Gravina), Puglisi, Di Blasi, Kieling, Tomasello (33’ st Belecco), Tomarchio, Garufi (33’ st Gomez), Bah (49’ st Basso), Lo Giudice. All. Costanzo.

Arbitro: Longo di Catania.

Note: espulso al 36’ st Kieling per doppia ammonizione.