Eccellenza, dura soltanto 5’ il match Nebros-Acicatena

E’ durata soltanto cinque minuti la partita allo stadio “Enzo Vasi” di Piraino, poiché l’Acicatena ha presentato una distinta con 7 giocatori ed è rimasta in 6 dopo un infortunio, costringendo, così, l’arbitro a fischiare tre volte. Prima della sospensione, la Nebros aveva sbloccato il punteggio con la rete di Fioretti. Pare che la compagine etnea, rimaneggiata da numerose assenze, avesse a disposizione più giocatori, ma qualcuno di loro abbia poi deciso di non giocare.

Questo il comunicato pubblicato dal club biancorosso: “L'Acicatena Calcio 1973 rappresentata da dirigenza, staff tecnico, squadra e collaboratori, in seguito all’episodio verificatosi a Gliaca Di Piraino, porge le sue più sentite scuse verso l’organo federale della Lega Nazionale Dilettanti e verso tutte le altre compagini del girone, oltre che verso tutti gli appassionati a questi colori. Una pagina sicuramente non esemplare, dettata da una decisione non della società ma della squadra, che, dopo essersi assunta la responsabilità di tale scelta e averlo chiarito, vuole sottolineare la totale estraneità della proprietà e di tutto lo staff dirigenziale in merito a tale comportamento, che, dunque, può essere soggetta a pareri e giudizi discordanti di ogni genere, ma non in merito a tale scelta presa esclusivamente dal gruppo squadra, scelta di cui la società non va assolutamente fiera e della quale è dispiaciuta e mortificata. In tale occasione porge nuovamente le più sentite scuse a quanti sopracitati”.

Nebros-Acicatena 1-0

Marcatore: 3’ Fioretti.

Nebros: Lo Monaco, Giaimo, Scaffidi, Albaqui, Monaco, Tricamo, Girbino, Pontini, Fioretti, Szerdi, Traviglia. All. Perdicucci.

Acicatena: Costrianni, Spataro, Messina, Genovese, Bottino, Barbagallo, Giannetto. All. Jemma

Arbitro: Arcoleo di Palermo.