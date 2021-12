Eccellenza, dura poco la resistenza dell’Atletico Catania sul campo della Nebros 

Niente da fare per i giovani dell’Atletico Catania sul campo della Nebros, che si è imposta, sul sintetico dello stadio “Ezio Vasi”, per 8-0, ipotecando il successo nel primo tempo.

I padroni di casa sbloccano il punteggio al 17’ con il gol di Szerdi. Poi in appena 27’ vanno a segno il nuovo arrivato Carrello, autore di una tripletta, Fioretti, andato due volte a bersaglio, e ancora Szerdi per il 7-0 con il quale si va all’intervallo. Nella ripresa, la squadra allenata da Pippo Perdicucci gestisce la situazione senza affondare i colpi, mentre i volenterosi etnei, tutti nati tra il 2000 ed il 2004, provano qualche inefficace sortita in attacco. L’unico sussulto la rete siglata nel finale da Traviglia.

Nebros-Atletico Catania 8-0

Marcatori: 17’ e 34’ Szerdi; 25’, 36’ e 44’ Carrello; 30’ e 39’ Fioretti; 40’ st Traviglia.

Nebros: Lo Monaco (41’ Scinaldi), Monaco, Segreto, Abaqui, Tricamo (1’ st Giaimo), Merlino, Carrello (44’ Interdonato), Scolaro, Fioretti (1’ st Saggio), Szerdi (41’ Traviglia), Girbino. A disp. Ricciardo, Pintaudi, Dosso, Scaffidi. Al. Perdicucci.

Atletico Catania: Crisafulli, Papale, Costanzo, Ferrari, Zuccalà, Cantarella (1’ st Manola), Blanco (24’ st Somma), Cardamone, Sciuto (24’ st Puccia), Sferiallo, Passini. All. Nastasi.

Arbitro: Lazzara di Barcellona P.G.