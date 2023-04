Eccellenza, Città di Acicatena agguantato in extremis dalla Nebros

Il retrocesso Città di Acicatena viene agguantato sull'1-1 in trasferta dalla Nebros in pieno recupero, collezionando, così, l'ennesima beffa stagionale. La squadra di casa parte bene con Sowe che spreca una buona occasione, non finalizzando la corta respinta del portiere sulla conclusione di Gatto. I ragazzi guidati in panchina da PIppo Perdicucci invocano due volte la concessione del rigore, ma l’arbitro lascia correre. Sull’altro fronte, gli ottimi spunti di Nicosia peccano della necessaria mira.

Nella ripresa, la formazione locale prova a sbloccare il punteggio. Il diagonale di Sowe viene parato dal portiere. Sul ribaltamento di fronte, il palo nega la gioia del gol a Leonardi. Il neo entrato Carrello fallisce poi diverse propizie opportunità. Allo scadere, catenoti in vantaggio grazie alla staffilata da fuori di Caruso. Sui titoli di coda della sfida, il capitano Cassaro, proteso in avanti su un’azione d’angolo, insacca di testa la sfera.

Nebros-Città di Acicatena 1-1

Marcatori: 45’ st Caruso; 50’ st Cassaro.

Nebros: Paterniti, Giaimo, Cardella, Gatto, Monaco, Cassaro, Ricciardello (9’ st Carrello), Pontini (1’ st Terranova), Traviglia (1’ st La Spada), Camarà (43’ st Muyala), Sowe. All. Perdicucci.

Città di Acicatena: Ligotta, Zanella, Cerra, Mazzeo, Talotta, Pennisi, Marrone, Nicosia (21’ st Solimene), Costa (27’ st Veca), Leonardi (23’ st Caruso), Petrullo. All. Bognanni.

Arbitro: Ferrara di Palermo.