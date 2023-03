Eccellenza, Mazzarrone corsaro al "Vasi" di Piraino

Mazzarrone corsaro al “Vasi” di Piraino, dove ha battito per 3-1 la Nebros. Ospiti più propositivi dei rivali fin dall’inizio del match. Il diagonale di Pandolfo sfiora il palo. Al 17’ rigore assegnato dall’arbitro per il fallo in area commesso da Sowe su Bah, sul dischetto si presenta lo specialista Lo Giudice, che realizza lo 0-1. I padroni di casa cercano di reagire, ma i tentativi di Pontini e Traviglia non sortiscono l’effetto sperato.

Nella ripresa, Traviglia fallisce di testa una ghiotta opportunità su punizione calciata da Ricciardello. Poi Carrello non inquadra lo specchio da favorevole posizione, mentre il successivo tiro di Ricciardello trova l’efficace risposta del portiere. Il Mazzarrone, dopo aver sciupato il possibile raddoppio, lo realizza con Belecco, che sfrutta un grave errore difensivo degli avversari. Lo Giudice potrebbe calare subito il tris, che arriva al 42’, quando Tomasello finalizza un contropiede. Nel finale, errore di mira di Carello e “gol della bandiera” siglato da Camara.

Nebros-Mazzarrone 1-3

Marcatori: 17’ Lo Giudice (rigore); 26’ st Belecco; 42’ st Tomasello; 45’ st Camara.

Nebros: Scinaldi, Sciotto, Cardella, Ricciardello, Cassaro, Muyala (1’ st La Spada), Terranova (33’ st Giaimo), Pontini (10’ st Carrello), Traviglia, Camara, Sowe. All. Perdicucci.

Mazzarrone: Fagone Pulice, Dieme (43’ st Dieli), Bellomo, Puglisi, Campanella, Kieling, Tomasello (43’ st Basso), Tomarchio, Pandolfo (25’ Belecco, 43’ st Garufi), Bah (32’ st Gomez), Lo Giudice. All. Costanzo.

Arbitro: Alessi di Palermo.