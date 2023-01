Eccellenza, Città di Acicatena corsaro sul campo del Palazzolo

Il Città di Acicatena ha sbancato il “Sallustro”, battendo 1-0 il Palazzolo grazie al gol di Talotta. Pronti via e catenoti subito pericolosi. Costa fugge sulla destra, mette un cross basso per l’accorrente Marrone, la cui conclusione finisce alta. Al 22’ punizione dal limite battuta da Cerra, respinge l’ex Nicotra svirgolata di Spampinato che fa impennare la sfera colpita in acrobazia da Talotta per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa è affidata a De Souza, assist rasoterra sul quale è provvidenziale l’intervento di Zanella, che anticipa un avversario. Il match sale di intensità col passare dei minuti con gli ospiti vicini al raddoppio, quando Costa imbecca Petrullo, che serve nuovamente l’attaccante, ma la sua staffilata manca il bersaglio.

Nella ripresa, la più grande chance della partita per i padroni di casa: punizione dalla destra deviata di testa da Marrone, il pallone finisce a Sakho, che clamorosamente non trova la porta. Il Città di Acicatena serra le fila, cercando di colpire in contropiede. Le occasioni latitano da ambo le parti. Il Palazzolo tenta il tutto per tutto inserendo gli uomini offensivi, ma il fortino di Tomaselli e compagni regge bene l’urto, portando a casa un successo fondamentale.

Palazzolo-Città di Acicatena 0-1

Palazzolo: Nicotra, Menta (23’ st Bontempo), Castrovilli, Piras, Illustre (40’ st Campana), Rozkiewicz (25’ st Ferreres), Giardina, Magro (40’ st Mustafaraj), De Souza, Sakho, Paradiso. A disp.: Lentini, Cappadocio, Rubino, Petrolito, De Michino. All. Giuseppe Matarazzo.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella, Cerra, Petrullo (45’ st Solimene), Spampinato, Pennisi, Marrone, Talotta, Costa (12’ st Diarra), N. Caruso, Veca (25’ st Mazzeo). A disp.: Ligotti, Zirignon, Furnari, Mancuso, Giannetto, Bottino. All. Angelo Bognanni.

Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto.