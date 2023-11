Eccellenza: il Paternò fa cinquina contro l’Acquedolcese

Prova di forza del Paternò, che ha battuto in casa l'Acquedolcese per 5-0. Gli etnei sbloccano subito il punteggio grazie alla perfida punizione di Valenca. Sangarè si rende poi pericoloso con una soluzione al volo, intercettata dal portiere. Al 35’ rigore a favore dei padroni di casa per un fallo in area ai danni di Asero, dal dischetto lo specialista Belluso realizza il momentaneo 2-0. Lo stesso Belluso cala il tris in sforbiciata prima dell’intervallo.

In avvio di ripresa, Tourè fallisce una buona opportunità per impinguare il bottino. Gli ospiti provano a reagire, ma i tentativi di Lupica e Margaritini peccano della necessaria precisione. Baldeh si fa respingere (24') il secondo penalty di giornata. Il Paternò non è, comunque, sazio e fa poker al 29’, quando Asero finalizza il preciso cross del neo entrato De Clò. Nell’accademico finale di gara, De Clò completa il tabellino dei marcatori, andando a bersaglio su assist di Messina.

Paternò-Polisportiva Acquedolcese 5-0

Marcatori: 10′ Floro Valenca; 36′ (rig.) e 41′ Belluso; 29’ st Asero; 42’ st De Clò.

Paternò: Romano, Napoli (20’ st De Clò), Godino, Valenca, Mollica, Intzidis, Sangarè (1’ st Tourè), Greco, Micoli (12’ st Baldeh), Belluso (35’ st Distefano), Asero (30’ st Messina). A disp.: Coriolano, Caruso, Ecora e Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Polisportiva Acquedolcese: Clemente (45′ Caserta), Struma, Carroccio, Caracò, Lupica, Mastriani (23’ st Vitale), Scaffidi Argentina (45′ Margaritini), Fragale, Saccà, Ferre Iudice (13’ st Hurtado), Vergara (45′ Sulmaister). A disp.: Carrello, Alioto e Cardali. All.: Francesco Palmeri.

Arbitro: Haba di Caltanissetta (Faggetta e Pennissi di Catania).

Note: sono stati ammoniti Matriani e Struma. Recupero: 6’ e 4′.