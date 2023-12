Eccellenza: Paternò spietato contro il Santa Croce, battuto per 5 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Paternò Calcio

In un freddo e ventoso pomeriggio di dicembre, il Paternò ha scaldato i propri tifosi con una netta vittoria per 5-0 contro il Santa Croce. Gli etnei cominciano il match con il piede subito pigiato sull'acceleratore, sbloccando il punteggio (11') grazie al gol di Asero, che finalizza di piatto il perfetto assist di Fratantonio. Passano soltanto alcuni minuti e si concretizza il raddoppia: Belluso, lanciato da Valenca, salta un difensore e serve a Fratantonio il pallone del 2-0. Micoli e Belluso mancano il tris, che si materializza al 28', quando Maimone insacca la sfera con una micidiale conclusione al volo. Successo già ipotecato per i padroni di casa, spietati nelle finalizzazioni.

Nella ripresa, i ritmi scendono ed il Paternò gestisce il rassicurante vantaggio senza particolari patemi. Anzi lo scatenato Fratantonio cala il poker con una staffilata da fuori area. Al 44' Micoli completa il tabellino, realizzando di testa l'ultima rete di giornata, su una corta respinta del portiere. Il Paternò ha chiuso, così, l'andata al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Enna.

Paternò-Santa Croce 5-0

Marcatori: 11' Asero; 18' e 34' st Fratantonio; 28' Maimone e 44' st Micoli.

Paternò: Romano, Napoli (28' st Panarello), Godino, Floro Valenca (13' st Greco), Mollica, Intzidis, Maimone (25' st Lo Monaco), Fratantonio, Micoli, Belluso (1' st Giannaula), Asero (31' st Messina). All. Filippo Raciti (squalificato).

Santa Croce: D’Angelo, Basile, Pesetti, Keita, Silva, Pena, Interlinghi, Vitale, Bergagna, Sangiorgio (38' st Primavera), Brullo. All. Di Salvo.

Arbitro: Florena di Palermo (Somma e Titi di Palermo).

Note: sono stati ammoniti: Fratantonio, Messina e Keita. Recupero: 2' e 4'.