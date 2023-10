Eccellenza: il Paternò rinforza la difesa con la duttilità di Mirko Messina 

Il Paternò ha rinforzato la difesa con l'ingaggio di Mirko Messina. Classe 2002 è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli. Lo scorso anno ha giocato nel Ragusa in Eccellenza, centrando la promozione in D. E' già a disposizione, da alcuni giorni, del tecnico Filippo Raciti ed ha esordito con la nuova maglia. I rossazzurri proseguono, intanto, la preparazione in vista dell'importante match di domenica pomeriggio contro l'Enna, in programma allo stadio "Falcone-Borsellino".

L'ultima seduta di allenamenti è stata dedicata alla parte atletica per poi soffermarsi, in conclusione, sulla tattica. Lavoro personalizzato dei portieri con Carmelo Condorelli, mentre gli staff tecnico e sanitario stanno valutando la condizione di alcuni giocatori. Rientrerà Sangarè dopo aver scontato la giornata di squalifica. Sarà Paternò - Enna la sfida dei quarti di Coppa Italia, che si giocherà il 25 ottobre (ore 15.30) e 8 novembre (14.30). Le altre partite del tabellone regionale sono: Mazara-Sciacca, Atletico Palermo-Castelbuono e Modica-Messana.