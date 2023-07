Emanuele Merola è il responsabile dell'area tecnica del Paternò

Emanuele Merola è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Paternò, che intende recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza. Ex calciatore, negli anni da dirigente ha vissuto esperienze ad Acireale, Ragusa, Biancavilla, Aci Sant'Antonio, Giarre e Siracusa.

“Paternò rappresenta per me un sogno che si realizza – ha dichiarato Merola -. Nel mio piccolo, ho lavorato, fin qui, in piazze di spessore e Paternò è tra le più importanti del panorama calcistico siciliano. Sono onorato di essere qui e voglio fare bene, dando il mio contributo. Ringrazio il presidente Mazzamuto, il direttore generale Pannitteri, che mi hanno voluto, oltre al direttore sportivo Vittorio Strianese, che ritengo un professionista, con il quale lavoriamo già in sinergia. Ci confronteremo spesso per non dire ogni minuto sulle operazioni di mercato. Mi auguro sia una grande stagione per i colori rossazzurri, per la città ed i tifosi”.