Filippo Raciti è il nuovo allenatore del Paternò

Filippo Raciti è il nuovo tecnico del Paternò, che disputerà il campionato di Eccellenza. Classe ‘83, nato a Catania con un passato da calciatore, ha allenato il Ragusa, la formazione portoghese del Lusitano, Modica e ancora Ragusa. Con le aquile azzurre, Raciti ha vinto due campionati (Promozione ed Eccellenza) e altrettante Coppe Italia e portato la squadra iblea alla permanenza in serie D nella sfida playout contro il Real Agro Aversa.

Le prime parole del mister rossazzurro. "Sensazioni positive perchè la mia ambizione si sposa perfettamente con la voglia di rivalsa di un'intera città, dei suoi tifosi e della società - ha dichiarato Raciti -. Neanche il tempo di parlare e ci siamo subito stretti la mano con il presidente Mazzamuto e con il direttore Strianese. Abbiamo capito che abbiamo tutti un obiettivo in comune, indipendentemente dalla categoria, poichè la storia ed il blasone del Paternò non possono essere legati al torneo nel quale si gioca. Non posso che promettere massimo impegno e professionalità, come ho sempre fatto in questi anni, e percorrere l'unica strada che conosco per raggiungere gli obiettivi prefissati, quella del lavoro giornaliero".