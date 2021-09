Resi noti i calendari delle squadre catanesi di Eccellenza e Promozione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2021-22, il presidente del comitato regionale della Figc Sandro Morgana ha reso noti i calendari di Eccellenza e Promozione di calcio a 11, campionati che prenderanno il via domenica prossima.

Nel girone B orientale, le quattro squadre catanesi Acicatena, Città di Viagrande, Aci S. Antonio ed Atletico Leonzio saranno impegnate nella regular season, che si chiuderà il 16 aprile (“giro di boa” il 19 dicembre), con: Ragusa, Carlentini, Jonica, Città di Taormina, Città di Siracusa, Nebros, Virtus Ispica, Real Siracusa Belvedere, Leonzio, Santa Croce, Igea e Sport Club Palazzolo.

La prima giornata prevede i match: Acicatena-Ragusa; Carlentini-Jonica; Città di Taormina-Città di Siracusa; Città di Viagrande-Aci Sant’Antonio; Nebros-Virtus Ispica; Real Siracusa Belvedere-Leonzio; Santa Croce-Igea; Sport Club Palazzolo-Atletico Catania.

Tanti i derby etnei nel girone C di Promozione fin dal turno d’apertura: Armerina-Città di Calatabiano; Atletico Nissa-Real Aci; Atletico 1994-Bon Bosco 2000; Città di Misterbianco-Fc Motta 2011; San Gregorio-Leonfortese; Belpasso-Ciclope Bronte e Gymnica Scodia-Misterbianco. Le date della stagione prevedono il 3 aprile la fine delle 26 giornate in programma, mentre l’andata terminerà il 19 dicembre, così come in Eccellenza. Per tutti poi playoff e playout.

“È una giornata di speranza, attraverso la quale guardiamo al futuro con tanta fiducia nonostante l’incombenza del Covid-19 – ha dichiarato il presidente Morgana -. Ho voluto fortemente regole più stringenti proprio perché abbiamo senso di responsabilità e vogliamo portare a termine la stagione”.