I campionati d’Eccellenza e Promozione al via il 4 settembre

I campionati siciliani d’Eccellenza e Promozione scatteranno domenica 4 settembre. Lo ha comunicato ufficialmente il comitato regionale della FIGC presieduto da Sandro Morgana. Confermato il target con 2 gironi per l’Eccellenza e 4 per la Promozione. Il termine per iscriversi ad entrambi i tornei scadrà il 26 luglio alle ore 17.00, dieci giorni dopo (5 giugno) le società dovranno versare tutte le pendenze, le tasse e le somme dovute. Al momento, non sono previsti ripescaggi, ma le sorprese potrebbero essere anche questa estate dietro l’angolo.

Per quanto riguarda l’aspetto più tecnico, nella nuova stagione sarà obbligatorio l'impiego di due Juniores per l’intera durata della partite, uno nato nel 2003 e l’altro del 2004. Sarà possibile, infine, trasferire i giocatori nelle due classiche finestre dell’annata agonistica: dall’1 luglio al 16 settembre e dall’1 al 23 dicembre.