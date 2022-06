Eccellenza, il presidente Santo Russo lascia il Real Aci

Il presidente del Real Aci Santo Russo lascia la conduzione del club, neo promosso in Eccellenza. Segue, in forma integrale, il comunicato stampa pubblicato sulla pagina facebook del sodalizio granata: “Dopo aver pensato lungamente a programmare la prossima stagione in Eccellenza, ho preso la decisione di non proseguire il percorso intrapreso con il Real Aci. Un’annata straordinaria quella conclusasi il 24 aprile in quel di Piazza Armerina, culminata con la vittoria del campionato Promozione, ottenuta senza aver perso nemmeno una partita. Un risultato davvero incredibile considerando tutte le difficoltà che abbiamo passato.

Ci tengo a ringraziare i giocatori, il mister Marcello Manca, il suo staff e tutti i membri della dirigenza per l’impegno profuso, dimostrandosi persone di grande spessore umano oltre che sportivo. Hanno reso il mio primo anno in questa categoria davvero eccezionale. Fatti questi sentiti e doverosi ringraziamenti, comunico l’intenzione di ascoltare le proposte di chiunque sia interessato a portare avanti la società, confrontandosi, dunque, con il massimo campionato regionale”.