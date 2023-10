Eccellenza: il Paternò fa “cinquina” sul campo del Real Siracusa

Cinquina del Paternò, che si è imposto per 5-1 sul campo del Real Siracusa. La prima azione del match è di marca aretusea, il diagonale di Miraglia termina di poco a lato da favorevole posizione. Sull’altro fronte, Micoli sblocca il punteggio con una “zampata” sottomisura. Immediato il pareggio siglato di testa da Frittitta, scattato sul filo del fuorigioco. Lo scatenato Micoli riporta in vantaggio i rossazzurri al 22’, finalizzando la geniale sponda di Belluso. Il tris su autorete di Tourè Drissa, mentre il gol di Belluso chiude i conti già all’intervallo.

Ad inizio ripresa, Belluso trasforma il rigore del 5-1 (fallo in area di Tourè Drissa sullo stesso attaccante). Nei restanti minuti non accade praticamente più nulla, se si esclude il palo centrato, nel finale, dal neo entrato Baldeh. Al triplice fischio gli etnei festeggiano, così, con una trentina di loro tifosi, che li hanno sostenuti per l’intera durata del match, esaltandosi per l’ottima prestazione fornita dai ragazzi allenati da Filippo Raciti.

Real Siracusa Belvedere-Paternò 1-5

Marcatori: 7’ e 22’ Micoli; 9’ Frittitta; 37’ Tourè Drissa (aut.); 45’ e 10’ st Belluso.

Real Siracusa: Aglianò (38’ Di Silvestro), Sigona (38’ Puzzo), Guzzardi (15’ st Di Stefano), Spoto, Ulma, Tourè Drissa, Miraglia (15’ st Montagno), Sillah, Frittitta, Di Dio (15’ st Quarto), Rossitto. All. Moncada.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Valenca (22’ st Tourè Azziz), Sangarè, Intzidis, Maimone, Greco (35’ st Lo Monaco), Micoli (27’ st Fratantonio), Belluso (15’ st Baldeh), Asero (38’ st Di Stefano). All. Raciti.

Arbitro: Matranga d Palermo.