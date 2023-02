Eccellenza, Città di Acicatena raggiunto in trasferta dal RoccAcquedolcese

Squadra in casa

Squadra in casa RoccAcquedolcese

Il Città di Acicatena ha pareggiato 1-1 sul campo del RoccAcquedolcese. Un punto che muove la classifica, frutto di una convincente prestazione. Gara combattuta ed equilibrata fin dall'inizio. Al 28’ padroni di casa pericolosi con la punizione di Scolaro, intercettata dal portiere. Risposta catenota affidata a Talotta, che tira alto sugli sviluppi di un calcio da fermo. Proprio allo scadere, ospiti in vantaggio grazie al gol di Leonardi. Il RoccAcquedolcese potrebbe riequilibrare subito la situazione, quando un’indecisione difensiva favorisce l’inserimento di De Gregorio, Tomaselli recupera, però, la posizione e respinge la conclusione dell’attaccante avversario.

La compagine acese gestisce la situazione con apparente lucidità in avvio di ripresa, ma vede complicarsi i suoi piani al 20’ a causa dell’espulsione di Zanella (doppia ammonizione). Abbassa inevitabilmente il baricentro e, quattro minuti dopo, l’arbitro assegna un rigore ai locali per il tocco di braccio in area di Veca. Dal dischetto, Mahjoub Mazouf realizza l’1-1. Nel recupero, Zingales colpisce il palo esterno, molto più sfortunato il suo compagno Yassim Mazouf, che di testa vede la sfera centrare la traversa e sul successivo tap-in il "legno".

RoccAcquedolcese-Città di Acicatena 1-1

Marcatori: 45’ Leonardi, 24’ st M. Mazouf (rig.)

RoccAcquedolcese: Caserta, Agolli, Y. Mazouf, Caracò, Zingales Botta, Pamuk (35’ st Pedano), Scolaro, Chidichimo, De Gregorio, Giuttari (13’ st Pruiti), M. Mazouf. All. Palmeri.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella, Cerra, Petrullo (45’ st Solimene), Zirignon, Pennisi, Marrone, Talotta, Costa (21’ st Veca), N. Caruso, Leonardi (25’ st S. Caruso). All. Bognanni.

Arbitro: Arena di Palermo.

Note: espulso al 20’ st Zanella.