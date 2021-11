Eccellenza, primo brindisi in campionato per il Viagrande

Prima vittoria in campionato per il Viagrande, che si è aggiudicato di “corto muso” il derby contro l’Acicatena. Inizio propositivo dei padroni di casa, pericolosi con le incursioni di Civiletti e Aleo, sventate dai pronti interventi del portiere. I catenoti rispondono con il diagonale a lato di Kabangu. Viagrande il vantaggio al 28’: lancio di Minacapelli, Aleo, ex di turno, entra in area e insacca la sfera di destro.

Nella ripresa, l’Acicatena avanza il baricentro della manovra alla ricerca del pareggio. Il tiro di Cataruozzolo non centra il bersaglio, ma è l’unico spunto degno di nota fino allo scadere del tempo regolamentare. Nel recupero, il neo entrato Carbonaro ha nei piedi il pallone del possibile 1-1, ma calcia incredibilmente alto da favorevole posizione.

Città di Viagrande-Acicatena 1-0

Marcatore: 28’ Aleo.

Città di Viagrande: Pappalarlo, Minacapelli, Villani, Ferrarotti (26’ st Boccaccio), Musumeci, Patanè, Civiletti, Borzì, Dama, Aleo, (31’ st Cerasuolo), Talotta. A disp.: Valastro, Bottino, Raciti e Maccarrone. All. Anastasi.

Acicatena: Caruso, Nicotra, Rosalia, Zumbo, Pulvirenti, Semprevivo, Barbagallo (1’ st Bonaventura), Tomarchio, Kabangu, Cataruozzolo (41’ st Carbonaro), Cortes (16’ st Giannetto). A disp.: Castrianni, Leone, Bella, Genovese e Lucangeli. All. Iemma.

Arbitro: Mattace Raso di Messina.