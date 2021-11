Eccellenza, il Viagrande impone il pareggio in rimonta al Città di Taormina 

Prova di carattere del Città di Viagrande, che ha pareggiato 2-2 in casa contro l’ambizioso Città di Taormina, rimontando, nella ripresa, due reti. La squadra sblocca subito il punteggio con Santino Biondo che, al debutto da titolare in campionato dopo i guai fisici dei primi mesi, risolve una mischia in area sugli sviluppi di un corner di Quintoni. Ancora Biondo, poco dopo, calcia col destro su assist di Urso, ma Pappalardo allunga in corner. Al 18’ il Città di Taormina sembra incanalare la partita sui binari giusti: petrullo allarga su Urso, cross basso per Biondo che cade nel contatto con Salvatore Patanè. Rigore, giallo per il difensore di casa e dal dischetto Abate non sbaglia. Finale di tempo con il Città di Taormina che attende compatto nella propria metà campo, senza subire le iniziative locali e alla mezz’ora il pericolo è ancora sull’asse Urso-Biondo, ma il destro dell’attaccante è impreciso.

In avvio di ripresa, il Città di Viagrande dimezza le distanze. Profondo calcio di punizione di Borzì che Rosario Patanè spedisce alle spalle di Cirnigliaro. I biancazzurri non reagiscono al gol subito e al 65’ incassano anche il pari con una spettacolare punizione di mezzo esterno di Peppe Dama. L’ultimo brivido lo regala lo strepitoso salvataggio di Boccaccio sull’esterno a colpo sicuro di Biondo. Nel finale, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Musumeci, il Città di Taormina si rende pericoloso solo con una punizione alta di Urso. Troppo poco per provare a vincere la partita.

Città di Viagrande-Città di Taormina 2-2

Marcatori: 8' pt Biondo, 18' pt Abate (rig), 8' st R. Patanè (V), 20' st Dama (V)

Città di Viagrande: Pappalardo, Raciti, Musumeci, Borzì, S. Patanè (1' st Boccaccio), R. Patanè, Maccarrone (1' st Minacapelli), Ferrarotti, Dama, Palma (40' st Civiletti), Talotta. A disp. Valastro, Aleo, Bottino. All. Maurizio Anastasi

Città di Taormina: Cirnigliaro, Urso, Pantano (33' st Ginagò), Sardo, Trovato, A. Strano, Petrullo, Quintoni (27' st st Famà), Abate, S. Strano, Biondo. A disp. Sanneh, Lo Re, Caltabiano, Mannino, Puccio, Puglia, Castorina. All. Giuseppe Furnari.

Arbitro: Amore di Ragusa (Firera e Di Martino di Ragusa).

Note: espulso al 40’ st Musumeci (V, doppia ammonizione). Recupero: 1' e 5'