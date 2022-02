Eccellenza, il Viagrande si arrende agli argentini della Jonica

Con un gol per tempo, la Jonica ha battuto 2-0 in trasferta il combattivo Viagrande. Nonostante qualche assenza, i santateresini sono subito efficaci in attacco. Al 5’ Ortiz indirizza di testa la sfera, su cross di Pallalardo, in fondo al sacco. Quattro minuti dopo, Ortiz potrebbe concedere il bis, ma la sua conclusione termina alta. Gli etnei rispondono con un tiro fuori bersaglio scagliato da Messina. Al 32’, la girata aerea di Pappalardo trova la pronta risposta del portiere.

La Jonica raddoppia ad inizio ripresa grazie alla staffilata di Gallardo su punizione dalla distanza. Al 15’ ancora Ortiz impegna severamente l’estremo difensore locale. Nei restanti minuti si susseguono le azioni pericolose su entrambi i fronti, ma il risultato resta lo stesso fino al triplice fischio, che sancisce la meritata affermazione della squadra allenata da Michele Campo.

Viagrande-Jonica 0-2

Marcatori: 5’ Ortiz; 10’ st Gallardo.

Viagrande: Pappalardo, Santitto, Puccio, Ferrarotti, S. Patanè, D’Arrigo, Talotta, Boccaccio, Aleo, Messina (31’ st Santangelo), D’Amico (35’ st Palma). A disp. Nicotra, Villani, R. Patanè, Di Bella, Minacapelli, Maccarrone. All. Anastasi.

Jonica: Romano, Savoca, Herasymenko, Tabares, Aquino, Lucero, Cragnolini (30’ st De Clò), Pappalardo (43’ st Maccarrone), Ortiz, Micoli (33’ st Franco), Gallardo (40’ st Lanza). A disp. Bucaro, Micalizzi, Cicala, Laplace, Scotti.

Arbitro: Zangara di Palermo.