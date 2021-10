Eccellenza, Viagrande superato (1-0) in casa dalla Nebros  

Il Viagrande ha pagato a caro prezzo il gol incassato nel primo tempo del match contro la Nebros, che si è imposta per 1-0 in trasferta. Agli etnei non sono bastati orgoglio e volontà per assicurarsi un risultato positivo, che sarebbe stato importante per migliorare l’attuale deficitaria classifica.

La lunga fase di studio rende noiosa la parte iniziale del confronto. Entrambe le squadre badano, soprattutto, a non commettere errori. Alla prima vera occasione, gli ospiti sbloccano il punteggio: calcio d’angolo di Scolaro e deviazione da pochi passi di Traviglia, che insacca il pallone. I padroni di casa cercano di reagire, mancando, però, di efficacia nelle verticalizzazioni. Il Viagrande si proietta in avanti nella ripresa, ma i loro tentativi si infrangono sull’attenta retroguardia degli avversari, che sfiorano il raddoppio in contropiede. Giaimo e Fioretti si rendono pericolosi, senza trovare, però, il guizzo giusto. Non accade più nulla nel finale e, così, i ragazzi allenati da Pippo Perdicucci possono tornare a casa con gli ambiti tre punti.

Viagrande-Nebros 0-1

Marcatore: 21’ Traviglia.

Viagrande: Pappalardo, Civilletti, Villani, Boccaccio, Patanè (26’ st Raciti), Minacapelli, Lombardo (2’ st Ferrarotti), Borzì, Dama, Cerasuolo, Castelli. All. Anastasi.

Nebros: Lo Monaco, Saggio (42’ Albaqui), Scaffidi, Dosso, Merlino, Tricamo, Giaimo (40’ st Russo), Scolaro, Fioretti, Szerdi, Traviglia (24’ st Genovese). All. Perdicucci.

Arbitro: Lo Surdo di Messina.